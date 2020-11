Fiorentina, esonero vicino per Iachini. Ipotesi Aquilani fino al Parma poi la scelta del sostituto

Sul Corriere Fiorentino. La dirigenza viola è scontenta e valuta le possibili opzioni, che vanno da Sarri (il preferito) a Mazzarri. Ma ci sono anche D’Aversa e Montella (stipendiato ancora dalla Fiorentina)

La sconfitta contro la Roma potrebbe essere fatale per l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Tanto più che Barone e Pradè, scrive il Corriere Fiorentino, sono orientati già da tempo a cambiare rotta. Resta da convincere il presidente Commisso, che invece vorrebbe continuare il cammino con il tecnico. Il quotidiano non esclude la possibilità che l’addio Iachini possa essere ufficializzato oggi.

Ma chi potrebbe essere il suo sostituto? La prima ipotesi, nel caso in cui il tecnico dovesse saltare oggi, sarebbe quella di affidare la squadra ad Alberto Aquilani, componente dello staff di Iachini e allenatore della Primavera. Per affrontare il Parma, sabato, occorrerebbe una deroga dalla federazione perché Aquilani non ha ancora il patentino da allenatore di A. Sceglierlo consentirebbe al club di prendere tempo per lavorare alla soluzione preferita da tutti: Maurizio Sarri. Ma ci sono anche delle alternative. Tra queste, Walter Mazzarri. Su di lui ci sono però dei dubbi tattici,

“poiché Mazzarri utilizza lo stesso modulo di Iachini anche se nell’esperienza granata ha optato anche per il 3-4-2-1”.

Il terzo nome al vaglio è quello di Roberto D’Aversa, ex tecnico del Parma, che sarebbe la soluzione economicamente più vantaggiosa. E il quotidiano scrive:

“Nelle ultime ore è spuntata anche la possibilità di un clamoroso ritorno in panchina di Vincenzo Montella, ancora sotto contratto con la Fiorentina”.