Fabian: “Dobbiamo stare sempre sul pezzo. A volte sbagliamo”

A Sky: “Come mai mi trovo meglio a giocare a destra? Mi sono abituato così da piccolo. Quando controllo la palla sul sinistro posso calciare”

Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Napoli-Roma, ha parlato il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Ha commentato la morte di Diego.

“E’ stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendo bene e hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto bene. Tutti in questa settimana abbiamo lavorato bene. Abbiamo ascoltato il mister e fatto questa partita importante”.

Quanto sono state importanti le parole di Gattuso?

“Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo sempre stare sul pezzo e fare bene tutte le partite. A volte sbagliamo. Facciamo 2-3 partite alla grande, e poi in una non ci siamo Dobbiamo correggere questo. Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato”.

Come hai vissuto questi giorni?

“Soprattutto per i napoletani per tuti quelli che sono stati vicino a lui, è stato una figura importante per il calcio. Era molto difficile per tutti noi che amiamo il calcio, ma la vita è molto dura. Dobbiamo lavorare di più, stare più attenti perché questa è la nostra strada”.

Come mai ti viene meglio giocare a destra?

“Non lo so, mi sono abituato così perché quando controllo la palla sul sinistro posso calciare. Da piccolo mi sono abituato così. E oggi ho avuto la fortuna di fare gol”.