Duro scontro tra Gattuso e il Napoli. E il tecnico minaccia: “O si cambia o vado via”

Dopo la sconfitta con il Milan, nello spogliatoio del San Paolo è andato in scena un duro scontro tra Gattuso e il Napoli. Lo abbiamo anticipato ieri. Lo conferma il Corriere dello Sport.

“Dopo la terza sconfitta in casa e soprattutto dopo il terzo sfogo pubblico di Gattuso in un mese, nello spogliatoio del San Paolo è andato in scena un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha finanche paventato l’ipotesi di una separazione”.