De Luca se la prende coi “furbetti” ospedalieri: “Dicono che non ci sono posti per non fare la nottata”

La denuncia se fosse circostanziata sarebbe gravissima: dagli ospedali, quando fa sera, negano al 118 i posti di terapia intensiva “perché vogliono evitare di fare le nottate”.

Vincenzo De Luca la butta lì, tra una cifra e un numero, nel consueto punto sulla pandemia del venerdì. Dice, il governatore della Campania che “i posti di terapia intensiva sono governati a livello regionale”. Ma “ci è capitato di verificare a volte che nella cabina di regia regionale avevamo segnalati posti liberi, e dal 118 ci dicevano che gli ospedali rispondevano che non c’erano, soprattutto di sera”.

“La sensazione è che c’è qualche buontempone che quando la sera arriva la richiesta dice che non ci sono posti per non fare la nottata. Abbiamo già registrato questa anomalia in passato, con i posti di pronto soccorso. Capitava il sabato pomeriggio, volevano farsi il fine settimana in pace. C’è una piccola percentuale di farabutti che non vuole fare il suo dovere. Andremo fino in fondo per accettarlo, con il pugno di ferro”.