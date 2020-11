De Luca: “Ci sono Regioni che danno dati falsi sulle terapie intensive, ma governo non indaga”

Il Presidente della Regione Campania: “Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo me sono una grande buffonata”

“Alcune Regioni danno percentuali false di terapie intensive per far abbassare il tasso di occupazione. La Campania ha avviato un’operazione trasparenza, l’unica Regione ad averlo fatto. Noi comunichiamo il numero vero, dei tamponi. Ci sono regioni che comunicano un numero altissimo di tamponi non molecolari, per far abbassare il tasso dei positivo“.

Così il Presidente della Regione Campania nel consueto punto sulla pandemia su Facebook critica le gestione dei dati da parte del governo.

“Si ragiona in queste ore sul colore delle zone, secondo me sono una grande buffonata. Qualche settimana fa hanno mandato in Campania gli ispettori, l’ennesima cialtronata. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la copia della relazione fatta dagli ispettori. Hanno trovato solo cinque macchine in fila davanti al Cotugno. In tutta Italia era questa la situazione. Poi hanno trovato una situazione di eccellenza, ma non ne abbiamo avuto notizia. Era una manovra solo per dare soddisfazione a chi era impegnato nell’aggressione contro la Campania.