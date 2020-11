CorSport: tamponi Lazio, i tempi dell’inchiesta della Procura Figc si allungano 

Non sono in programma, al momento, audizioni dei giocatori, mentre potrebbe essere convocato Lotito

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i tempi per la decisione finale della Procura Figc sul caso tamponi Lazio potrebbero allungarsi. Si saprà se il procedimento sarà archiviato o se si procederà con il deferimento del club non prima della fine di novembre.

“I tempi della decisione finale (deferimento o archiviazione) si sono allungati, si scollinerà il mese di novembre. Ieri si è fatta un po’ di chiarezza: al momento non sono calendarizzate audizioni dei giocatori della Lazio, non è ancora certo che vengano ascoltati. Può essere convocato il presidente Lotito perché quando fu ascoltato a Formello non era ancora stato aperto il fascicolo sui biancocelesti. Era stato sentito durante le ispezioni degli 007, è presumibile la sua convocazione”.