CorSport: l’Asl libera Immobile, il tampone è negativo

Dopo lo stop di ieri mattina, la Lazio ha ottenuto un nuovo controllo ed in tarda serata è arrivato il via libera. Oggi le visite mediche di accertamento

Sembrerebbe finita la telenovela Ciro Immobile. Dopo lo stop di ieri mattina da parte dell’Asl, che aveva certificato ancora una volta la positività del bomber della Lazio, in tarda serata è arrivato il via libera. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Da prigioniero della burocrazia Covid alla libertà: Ciro Immobile questa mattina alle 8, con un giorno di ritardo, sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva alla Paideia. E’ negativo come ha sentenziato l’azienda sanitaria locale dopo l’ultimo test, il cui responso è arrivato pochi minuti prima delle 23 “.

Il nuovo tampone all’Asl è stato richiesto con insistenza dalla Lazio, scrive il quotidiano sportivo. Dopo lo stop di ieri da parte dell’autorità sanitaria e l’annullamento delle visite mediche,

“lo staff medico della Lazio si è allertato subito, sono intercorsi nuovi contatti con l’azienda sanitaria locale, per ripetere l’esame (come è accaduto) e per segnalare ancora la disparità dei risultati”.