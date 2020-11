CorSport: la Procura della Repubblica di Avellino ha ascoltato il medico della Lazio 

Venerdì la Procura della Repubblica di Avellino ha sentito il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, come persona informata dei fatti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il dottor Pulcini non era accompagnato da legali in quanto convocato come testimone, è stato ascoltato e avrebbe fornito una documentazione simile a quella prodotta giovedì scorso durante l’interrogatorio svolto davanti agli 007 della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè: probabilmente si tratta della corrispondenza via Pec avuta con le Asl competenti territorialmente in base ai casi Covid riscontrati a Formello. Nel fascicolo della Procura di Avellino, da venerdì, sono entrate anche le mail Lazio-Asl. La convocazione del dottor Pulcini è servita per approfondire gli aspetti legati alle comunicazioni (mancate o meno, ritardate o no si sta accertando) tra la Futura Diagnostica, la Lazio e l’autorità sanitaria. Anche i magistrati, non solo la Procura federale, vogliono far luce sulla gestione dei protocolli e non più soltanto sull’esito contraddittorio dei tamponi. Filtrano varie indiscrezioni da giorni: le comunicazioni Lazio-Asl sarebbero state telefoniche fino a venerdì 6 novembre, era il week-end che ha preceduto Lazio-Juve. La società biancoceleste assicura che erano iniziate precedentemente anche via mail. Il passaggio è delicato perché sono le Asl a disporre isolamenti e quarantena“.