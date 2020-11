CorSport: la Lazio assicura di aver rispettato il protocollo, Lotito si sente vittima di un complotto

Ieri, in Consiglio di Lega, il presidente biancoceleste ha spinto per un coordinamento unico sui tamponi. «In ballo c’è la credibilità», si sfoga con i suoi

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è fermamente convinto di aver rispettato in pieno il protocollo Figc. E si sente vittima di un complotto.

Nella riunione del Consiglio di Lega, ieri, si è schierato per l’adozione di un protocollo unitario sui tamponi.

“Serve una centrale unica di valutazione per evitare discrasie così come avviene per l’antidoping (è centralizzato). «In ballo c’è la credibilità», è un altro degli sfoghi privati di Lotito”.