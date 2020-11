Coro di elogi per Insigne in Nazionale. La Gazzetta: «maradoneggiante»

I giudizi dei giornali: «Gioca col sorriso sulle labbra, vuol dire che si diverte e fa divertire. È il più splendente, in difesa si sacrifica come un mediano»

Coro di elogi per la prova di Insigne in Nazionale nella partita vittoriosa (2-0) contro la Polonia. La Gazzetta e il Corsport gli hanno attribuito 8, Corsera e Repubblica 7.

La Gazzetta: Maradoneggiante. Una notte che probabilmente ci porta in finale e il più splendente è lui: l’assist prodigioso del 2-0, due gol sfiorati, uno annullato, il sacrificio in difesa come un mediano. Sempre in partita. Dovunque.

Corriere dello sport: Gioca col sorriso sulle labbra, vuol dire che si diverte e fa divertire. Gli annullano un gol, un bellissimo gol, per colpa di Belotti… che si ritrova davanti a Szczesny in fuorigioco. Giocate, assist (compreso quello per il 2-0 di Berardi), spunti e un aiuto a Emerson nelle poche occasioni in cui deve difendere.

la Repubblica: Sempre nel vivo della manovra.

Corriere della Sera: Finte, tagli, scatti, assist, grinta e movimento costante: fa uscire di testa i polacchi. Gli manca solo il gol. L’avrebbe meritato.