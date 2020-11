Cormezz: Il Napoli vuole scacciare il fantasma Ibrahimovic che Ancelotti voleva portare in squadra

Napoli-Milan sarà una partita in cui bisognerà fare grande attenzione ai dettagli in cui Gattuso chiederà a Mertens di non allungarsi ma dialogare col centrocampo

Napoli-Milan sarà una partita in cui bisognerà fare grande attenzione ai dettagli, come scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno. Una partita in cui la formazione di Gattuso, priva di Osimhen, non tenderà ad allungarsi, ma a giocare compatta

Dries sarà chiamato a legare il gioco, dialogare con i compagni, palleggiare con rapidità e aprire gli spazi della difesa del Milan. Politano lo supporterà venendo dentro al campo e ponendosi come riferimento per sfruttare non solo il suo tiro col piede mancino ma ricercando anche l’assist in verticale per gli scatti di Mertens

Ma soprattuto il Napoli dovrà neutralizzare Ibra che è sempre stato pericoloso per gli azzurri in campo e che l’anno scorso ha addirittura rischiato di entrare a far parte del gruppo

Il Napoli vuole tornare a dettare legge dalle parti del San Paolo scacciando via il fantasma Ibrahimovic che poco più di un anno fa fu vicino al Napoli, Ancelotti lo aveva individuato come l’uomo del salto di qualità sia in campo che nella gestione dello spogliatoio.