Corbo: Gattuso deve risolvere i problemi del Napoli, non servono le pressioni sul rinnovo

Contro il Sassuolo Osimhen ha dimostrato tutti i suoi limiti che richiedono lavoro e impegno da parte sua e del tecnico

Il Napoli si è perso ieri di fronte al Sassuolo di De Zerbi, abbandonando, ma solo per un momento i suoi sogni di gloria di questa stagione. Complice, ma non responsabile la direzione di gioco, come scrive Antonio Corbo su Repubblica, la formazione di Gattuso lascia sul campo i suoi primi 3 punti.

Nulla è precluso al Napoli se Gattuso, distratto da inopportune pressioni per accelerare l’annuncio del rinnovo, accelera la fase offensiva

Il Napoli è monotono e prevedibile e Osimhen non riesce a fare la differenza, come un campione dovrebbe fare

ha Osimhen o no, e se ce l’ha perché l’acquisto più caro non è il suo giocatore vincente?

Ieri al San Paolo il nigeriano ha consumato il suo furore sbattendo contro la difesa avversaria, si è agitato senza incidere, evidenziando lentezza quando si gira nel breve e gioco alto impreciso.

Può solo migliorare, certo. Ma ha tanto lavoro da fare in allenamento, non rubate tempo a Gattuso con progetti e clausole.