Conte: “Rispettiamo il Real ma non firmo per un pari”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Champions contro il Real Madrid.

“È una partita importante, noi ed il Real vogliamo andare avanti. Sarà una partita dura, contro una squadra attrezzata per vincere la competizione. Cerchiamo di dare seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo. Firmare per il pare? Non posso, prima ancora di giocare la partita. Abbiamo un grandissimo rispetto per il Real, poi alla fine vinca il migliore“.

Da giocatore, avrebbe pensato che Zidane sarebbe potuto diventare un grande allenatore?

“È difficile rispondere, io da calciatore ho sempre pensato al mio futuro, non so se Zizou faceva lo stesso. Come calciatore è stato incredibile, per me è stato un piacere giocare al suo fianco. È una persona eccezionale, in allenamento era sempre il primo ad arrivare”.

Gioca Sanchez?

“È tornato oggi per la prima volta ad allenarsi, fate le vostre valutazioni”.