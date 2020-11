Chiacchio: “Sono ottimista. Il Tar potrebbe chiedere alla Lega di rigiocare Juve-Napoli”

L’avvocato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Quasi mai il Tar si è pronunciato su una decisione disciplinare impugnata, ma in certi casi ha sospeso i provvedimenti della giustizia sportiva”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio. Ha parlato del verdetto della Corte sportiva di Appello su Juventus-Napoli.

“Ribadisco il mio ottimismo di ieri, anche se non sapevo della rinuncia ai tamponi della società, che costituisce un elemento fondamentale di questa sentenza sportiva. Certamente quasi mai il Tar si è pronunciato su una decisione di carattere disciplinare impugnata ma in certi casi ha sospeso i provvedimenti della giustizia sportiva. Il Tar nel momento in cui sospende il provvedimento sanzionatorio può rivolgere alla Lega la richiesta di programmare la disputa della partita. Nel momento in cui si sospende il provvedimento dello 0-3, si sospende anche quello del punto di penalizzazione”.