Cerezo: “Se la Juve vuole tenere Morata, deve pagare”

La Gazzetta dello Sport torna sul “non” affare della Juve con Morata che aveva già definito un last minute oneroso considerando l formula scelta per il prestito prevede che il primo anno costerà alla Juve 10 milioni con un diritto di riscatto a 45 milioni e se il legame verrà rinnovato nel 2021, la Juve pagherà altri 10 milioni ma il diritto di riscatto scenderà a 35.

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, intervistato da El Larguero, ha infatti sottolineato che

“Si merita tutto ciò che sta avendo, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico in prestito per due anni alla Juventus, che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare”