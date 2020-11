Campania, 1626 positivi (su 14mila tamponi), il rapporto è all’11%

Secondo i dati del bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, in Campania oggi ci sono 1626 positivi in più su 14.286 tamponi (per un rapporto positivi/tamponi pari all’11% – ieri era al 10% ). Di questi 195 sono sintomatici. I guariti sono 1843. I morti 42 (di cui 18 deceduti nelle ultime 48 ore).