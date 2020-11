Bonera: “Il Napoli è una grande squadra. Ha trovato davanti un’altra grande squadra che siamo noi”

A Sky: “Ibra? Non abbiamo grosse indicazioni. Sembra un problema muscolare ma non sappiamo l’entità, vedremo nei prossimi giorni”.

Nel post partita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky, Bonera.

Sull’infortunio di Ibra:

“Non abbiamo grosse indicazioni. Sembra un problema muscolare ma non sappiamo l’entità, vedremo nei prossimi giorni”.

Si può parlare di vittoria importante per lo scudetto?

“E’ sicuramente una vittoria importante. Rafforza la nostra convinzione, stiamo lavorando nella direzione giusta, ma è prematuro parlare di qualcosa che si aggiudicherà solo a Maggio. Ho sentito Pioli, era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Il nostro cammino viene da lontano, siamo consapevoli di essere in alto e vorremmo restarci il più possibile, ma siamo all’ottava e manca tanto tempo per maggio”.

Hai visto squadre più forti del Milan?

“Il nostro campionato ci ha insegnato a non sottovalutare nessuna squadra. Il Napoli è una grande squadra, ha trovato davanti un’altra grande squadra che siamo noi. Ci sono squadre che sicuramente hanno investito e sono state costruite con l’idea di vincere il campionato. Noi non siamo stati costruiti per vincere subito ma il nostro percorso ci permette di procedere piano piano partita dopo partita”.

“Siamo migliorati molto per quello che riguarda anche la preparazione delle partite, l’attenzione di ogni giocatore è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con grande ambizione, ma abbiamo l’obbligo di migliorarci ma non di vincere, non ce lo ha imposto nessuno, nemmeno la società”.

Nello spogliatoio è palpabile se qualcosa è cambiato, è così?

“Abbiamo la consapevolezza, è chiaro che dentro di noi, anche per la maglia che portiamo deve aumentare. Il fatto di avere calciatori così disponibili e partecipi ci lascia quella consapevolezza, ma il campionato è ancora infinito”.