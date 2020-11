Barbano: “se questa è la sentenza, perché il Napoli non è stato radiato dal campionato?”

Barbano nel suo editoriale sul Corriere dello Sport torna sulla sentenza della Corte d’Appello su Juve-Napoli, una sentenza che non solo dà torto al Napoli ma che ne sottolinea una responsabilità nell’organizzazione della cosa-

Se le cose stanno davvero come le mette insieme la Corte sportiva d’Appello nel dispositivo di condanna, non si capisce perché il Napoli sia stato punito con la sconfitta per tre a zero e con un punto di penalizzazione, e non piuttosto – come sarebbe stato logico rispetto alla gravità delle accuse contestate – con la radiazione dal campionato. E non si capisce perché i giudici non abbiano disposto l’invio della sentenza alla procura della Repubblica per un’indagine penale che accertasse i sospetti formulati. Perché di questo si tratta. Di una sentenza fondata su una legge del sospetto, che racconta il calcio come una teocrazia arbitraria.