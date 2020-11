Ancelotti: “Se una società mi sceglie per usare la frusta ha sbagliato indirizzo”

A Tiki Taka: “Con me nessuno l’ha mai usata, per fortuna. Gattuso? Ha carattere. Mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro”

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tiki Taka. Ha parlato della Juventus ma anche del Napoli di Gattuso.

Su Pirlo:

“Non ha bisogno di consigli, ma gliene voglio dare uno: se deve affondare che affondi con le proprie idee e non con quelle degli altri”.

Su Ronaldo:

“Non è mai successo che gli dicessi di non giocare perché è un giocatore che è più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo”.