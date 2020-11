L’agente di Barrow: “L’Atalanta l’aveva proposto al Napoli uno scambio con Inglese”

Luigi Sorrentino a Radio Marte: “Gli azzurri volevano monetizzare e l’affare non andò in porto. Non c’è mai stato un interessamento reale”

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte, in cui si è parlato di un incrocio di mercato col Napoli.

Voglio precisare che noi a Bologna stiamo benissimo. Ho letto diverse interviste in cui sembra che il giocatore debba andare ovunque, ma non voglio dare questa impressione. Non c’è mai stato un reale interessamento del Napoli. L’Atalanta aveva proposto uno scambio con Inglese ma il Napoli giustamente voleva monetizzare, non rientrava nell’ordine di idee.