Un positivo nel Venezia: rinviata la sfida con la Virtus Entella

Il club veneto non ha avuto tempi tecnici e strutture per un nuovo giro di tamponi per la squadra: la gara sarà recuperata durante la sosta per le nazionali

La positività emersa ieri di un calciatore del Venezia ha comportato il rinvio della partita con la Virtus Entella in programma oggi. Non ci sarebbero stati, infatti, i tempi tecnici e le strutture per eseguire nuovamente un giro di tamponi per la squadra.

Per questo la Lega B ha deciso di non far svolgere la gara e di fissare contestualmente il recupero a sabato 14 novembre alle ore 15:00, durante la sosta per le nazionali.