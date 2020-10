Spadafora: “Il protocollo è giusto e deve essere rispettato con rigore da tutti”

“L’Asl può intervenire in casi particolari, basta che l’intervento sia motivato. Non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. Nessun rischio che il campionato si blocchi”

Al termine dell’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina, anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“ L’autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. L’importante è che l’intervento sia motivato e legato a esigenze che possono variare ”.

Sul campionato:

“Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo. Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore. Siamo in una situazione particolare anche quest’anno, bisogna sapere che siamo di fronte a dei mesi in cui dovremo avere la capacità di adattare le nostre scelte in base a quello che accadrà. Se la situazione sanitaria dovesse cambiare ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte per fare in modo che il rispetto della tutela della salute vada al di sopra di ogni altra cosa, ma al momento il protocollo è valido”.