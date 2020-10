Sky: Juve allo Stadium. Si attenderanno 45’ prima di assegnare a tavolino la partita

L’arbitro prenderà atto della distinta della Juventus, farà l’appello, i calciatori scenderanno in campo per l’allenamento e resteranno per i primi 45′ negli spogliatoi

Alessandro Alciato, inviato Sky allo Stadium per Juventus-Napoli, ha raccontato l’atmosfera che si sta vivendo e soprattuto come si procederà prima di assegnare la vittoria alla Juve

“Piove anche tanto qui a Torino, stanno arrivando i direttori di gara allo stadio di Torino ed alle 19 e 15 arriverà anche la Juventus. L’arbitro prenderà atto della distinta della Juventus, farà il classico appello, i calciatori scenderanno in campo per l’allenamento e resteranno per i primi 45′ negli spogliatoi. Bisogna aspettare i primi 45′ minuti per l’ufficialità che il Napoli non si sia presentato. Da quel momento la materia non sarà più sportiva, ma la palla passerà al Giudice Sportivo”.