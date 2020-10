Seconda doppietta per Lozano. Ibra sta vivendo una seconda giovinezza

Romero è un autentico disastro. Kolarov lento ed impreparato. Belotti glaciale dal dischetto, rapace sul 2-2

Top e Flop della giornata di Serie A

Top

Lozano (Napoli) seconda doppietta in questo campionato. Il primo goal è facile facile, il secondo molto bello. Coniuga, nel migliore dei modi possibili, tecnica e velocità. Un altro giocatore rispetto all’anno scorso.

Ibrahimovic (Milan) 39 anni e non sentirli. Sta vivendo una seconda giovinezza sportiva. Si procura un rigore, lo sbaglia, ma rimedia sulla respinta. Con un tocco da rapace dell’area di rigore timbra la doppietta. Per il resto, con il pallone tra i piedi, fa quello che vuole.

Belotti (Torino) glaciale dal dischetto, rapace sul 2-2. Instancabile nei 90 minuti. Sfiora il 3-3 con una rovesciata da cineteca allo scadere. E’ l’uomo squadra del Toro ma non basta.

Flop

Romero (Atalanta) un autentico disastro. Avrebbe dovuto limitare Osimhen, impresa clamorosamente fallita. Infatti il centravanti azzurro lo devasta mentalmente e fisicamente. Non la prende mai.

Kolarov (Inter) lento ed impreparato tocca in piena area Ibrahimovic causando un rigore evitabile. E’ anche fuori posizione anche nell’azione dello 0-2. E’ l’anello debole di una approssimativa difesa nerazzurra.

Glick (Benevento) l’uomo in meno della difesa sannita. Avrebbe dovuto limitare un Dzeko in buon momento di forma, ma non ci riesce. Viene sovrastato in ogni occasione dal centravanti giallorosso.