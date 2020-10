Sdegno per la vignetta Mancini. Luca Di Bartolomei: «Sei il ct di tutti i coglioni»

Sui social in tanti manifestano il proprio disappunto (eufemismo) per la vignetta pubblicata su Instagram dal ct della Nazionale

Per fortuna, stavolta, è consistente l’ondata di sdegno nei confronti della indecente vignetta pubblicata da Roberto Mancini sulle storie di Instagran. Il Napolista si è espresso qui. Adesso non sappiamo se Mancini stia cercando l’incidente per farsi cacciare, onestamente non ci interessa. Per fortuna non siamo soltanto noi a vergognarci per un commissario tecnico della Nazionale che con un Paese in ginocchio pubblica vignette come questa. Già in passato Mancini ha dato prova della profondità del proprio pensiero.

Sei il Ct di tutti i coglioni @robymancio pic.twitter.com/3j4GxPDC4p — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) October 22, 2020

Poi criticano Conte (il premier) perchè chiede a Ferragni e Fedez di sensibilizzare i ragazzi sull’uso delle mascherine. In un Paese dove il c.t. della nazionale di calcio, in un momento come questo, manda messaggi così. (E la #FIGC muta).#Mancini#dimissioni pic.twitter.com/YZwBw1eBOK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 22, 2020

Anche per Roberto #Mancini è valido il suggerimento d’oro dispensato quella volta da Nanni Moretti, con la consueta serenità. pic.twitter.com/KOdZ1euWwk — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 22, 2020