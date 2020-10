Repubblica: “Quanto stonava la foto di Ancelotti e Adl appoggiati come barcollanti James Bond”

Domani in Premier è in programma il derby di Liverpool: Ancelotti contro Klopp. Su Repubblica, Gabriele Romagnoli si sofferma sul tecnico dell’Everton e sul suo passato al Napoli. Scrive:

“Quanto stonava la foto con lui e De Laurentiis appoggiati come barcollanti James Bond. Veniva in mente John Fante raccontato dal figlio in Angeli a pezzi, quando, per soldi, si mise a scrivere per il cinema: perse l’amore per sé e per quel che faceva. Ora Ancelotti ha raggiunto 100 panchine in Premier, festeggiate con la quarta vittoria su 4 partite, e sta recitando un ruolo inedito: non più scudiero del re, ma principe del popolo“.