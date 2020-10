Repubblica: Mancini non convoca giocatori del Napoli per il Covid

Tra i convocati, scrive il quotidiano, “non ci sono giocatori del Napoli, in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da COVID-19 recentemente riscontrati”

Nel riportare i nomi dei convocati per le sfide della Nazionale di ottobre, Repubblica sottolinea l’assenza, in elenco, di calciatori del Napoli (per i contagi o per scelta tecnica?) e scrive che la decisione è stata presa, dal ct, in attesa scrive di verificare i contagi tra le fila degli azzurri, dopo quanto accaduto nel Genoa, ultima avversaria della squadra di Gattuso. Il Grifone, oggi, è arrivato a 19 positivi tra i suoi tesserati. Questo è ciò che scrive il quotidiano nella sua edizione online.

