Mancini non convoca giocatori del Napoli per il Covid, lo dice la Figc

In una nota: “In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da Covid-19 recentemente riscontrati”.

Per gli impegni della Nazionale nel mese di ottobre, il ct Roberto Mancini ha convocato ben 34 calciatori. E nessuno del Napoli. A parte Insigne, che sarebbe comunque stato indisponibile perché infortunato, nella lista dei convocati non figurano né Giovanni Di Lorenzo né Alex Meret due nomi di cui, in linea di massima, Mancini non ha fatto finora a meno.

Non si tratta di scelta tecnica. E sicuramente non c’è stata alcuna richiesta esplicita del Napoli per salvaguardare i propri calciatori. Il Napoli non ha avanzato alcuna pretesa a Roberto Mancini.

La Figc chiarisce il motivo della mancata convocazione. Si tratta del rischio di positività al Covid cui in questo momento è esposta la squadra di Gattuso, visti i contatti con i giocatori del Genoa (oggi i positivi nel Grifone sono saliti a 19). E ovviamente la positività di Zielinski. Quella di Mancini, in definitiva, sarebbe una scelta precauzionale per il Covid. Certo in controtendenza con la decisione – fin qui – di far giocare domenica sera Juventus-Napoli.

La nota Figc recita:

“In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da Covid-19 recentemente riscontrati”.