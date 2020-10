Repubblica: Genoa-Torino, a decidere di vietare la partita potrebbe essere l’Asl

L’autorità sanitaria ha già imposto al club allenamenti a gruppi di 6, con doccia a casa. Il centro sportivo è ancora chiuso e da ieri sera c’è un altro dubbio in squadra

Il Genoa è decimato dai contagi. La lista pubblicata ieri dal club parla di 11 giocatori positivi e un altro caso desta preoccupazione. Ieri sera, infatti, un giocatore che non era tra i positivi ha manifestato sintomi febbrili. L’Asl ha intimato alla squadra di allenarsi a gruppi di 6, seguendo una procedura molto stretta. Repubblica scrive:

“Quel che resta del Genoa potrà allenarsi solo a gruppi di 6 giocatori e facendo la doccia a casa, da oggi a sabato”.

La Serie A non ha ancora deciso su un possibile rinvio del match in programma sabato contro il Torino. Il Consiglio tornerà a riunirsi oggi dopo che ieri, in 4 ore di incontro, non si è trovata una quadra. Preziosi spinge per il rinvio poiché il club è tutto in quarantena e il centro sportivo ancora chiuso. E mentre la Lega stenta a decidere, potrebbe farlo l’Asl.

“Anche stavolta il rischio è che a decidere sia qualcun altro: se la Asl decidesse, dopo gli allenamenti, di vietare anche la partita“.