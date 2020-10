Corriere: Genoa, ieri sera un altro calciatore ha accusato sintomi febbrili

I positivi, tra i giocatori, sono undici, ieri si è aggiunto Behrami. E un altro caso desta preoccupazione

Ieri il Genoa ha comunicato l’elenco dei tesserati positivi al Covid. 15 in tutto, compreso Behrami, la cui positività, ha dichiarato il club, si è aggiunta nella giornata di ieri. Ma la situazione in casa del Grifone potrebbe peggiorare. Il Corriere della Sera parla di un altro calciatore che ieri sera ha iniziato ad avvertire sintomi febbrili. Nelle fila del Napoli, invece, almeno stando ai primi tamponi effettuati, non sembrano emergere contagi. Il quotidiano scrive:

“Il Napoli sorride: nessuno dei suoi giocatori è per il momento positivo al Covid. Il Genoa invece continua a leccarsi le ferite: da ieri sono undici i calciatori contagiati dal virus (uno in più di martedì) e ce n’è un altro con sintomi febbrili sopraggiunti in serata. Quindici in totale i tesserati attualmente in quarantena”.