Preziosi: “Il Napoli ha contattato l’Asl, noi non l’abbiamo fatto con due positivi”

Il presidente del Genoa a Radio Capital: “Il protocollo prevede la richiesta di rinvio se ci sono dieci positivi, si intuisce che De Laurentiis non volesse giocare”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un’intervista a Radio Capital in cui ha contestato la linea d’azione del Napoli che, a sua detta, avrebbe contattato l’Asl per non giocare la partita con la Juventus.

Quando sono stati contagiati Perin e Schone, il protocollo prevedeva che se avessimo avuto più di dieci positivi avremmo potuto chiedere il rinvio della partita, ma non è stato così. Per questo dico che è stato il Napoli a contattare l’Asl. Se non voleva giocare con la Juve? È qualcosa che si intuisce, è evidente che noi non abbiamo contattato l’Asl con due positivi, giocando ugualmente. Sarebbe bello sapere qualcosa da De Laurentiis.