Possibile focolaio alla Lazio: in dieci non si allenano

Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio. In vista della partita contro il Brugge, la formazione potrebbe essere molto rimaneggiata

Una Lazio in emergenza è quella che domani affronterà il Brugge nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Come riporta gianlucadimarzio.com, dieci giocatori non si sono allenati in via precauzionale.

Cataldi, Strakosha, Luis Alberto, Andreas Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Armini ed Escalante non hanno preso parte all’allenamento in via precauzionale, in attesa dell’esito dei tamponi svolti in mattinata.