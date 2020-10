Ovviamente Mangiafuoco De Luca ha mantenuto i mille spettatori allo stadio. Mica è la scuola

Il pensiero di sospendere l’ingresso dei mille raccomandati allo stadio San Paolo, non lo ha minimamente sfiorato. La Campania è il nuovo Paese dei balocchi

Non avevamo alcun dubbio. Il pensiero di sospendere l’ingresso dei mille raccomandati allo stadio San Paolo (altrimenti gli sponsor avrebbero stretto i cordoni della borsa), non ha minimamente sfiorato Mangiafuoco De Luca. Il calcio mica è la scuola. E quindi nessun provvedimento restrittivo. Il presidente della Regione Campania si è ormai reso protagonista della rappresentazione di Pinocchio ai giorni nostri. Come gli ha ricordato anche il sostituto procuratore di Napoli Catello Maresca con un articolo a La Verità:

I nostri giovani in Campania non diventeranno certo degli scienziati, ma sicuramente alleveremo una bella «cantera» per le giovanili del Napoli o della Salernitana.

Sembra un film dei Monty Python. Invece è la realtà in Campania. Il nuovo Paese dei Balocchi.