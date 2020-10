Il pm Maresca attacca De Luca: «gli studenti campani non saranno scienziati ma sapranno giocare a calcio»

Il pm anticamorra Catello Maresca, sostituto procuratore generale di Napoli, scrive un intervento per il quotidiano La Verità in cui attacca duramente l’ordinanza con cui Vincenzo De Luca ha chiuso le scuole della Campania.

È uno dei pochissimi a ricordare il “finto divieto del governo per le partite di calcetto o sport di contatto”.

Nonostante il divieto, non è cambiato nulla. Anzi, una cosa è cambiata. I calciatori amatoriali per potersi divertire a giocare a calcetto ora dovranno pagare (oltre al campo) una quota per tesserarsi alle Associazioni sportive accreditate. Così si può giocare sul campo di calcetto e non temere controlli.