Napoli-Atalanta, le formazioni: confermato l’esordio di Bakayoko. Ilicic titolare

Gattuso schiera il 4-2-3-1. Politano, Mertens e Lozano saranno alle spalle di Osimhen

Il Napoli ha pubblicato la formazione scelta da Gattuso per sfidare l’Atalanta. Oggi sarà il giorno dell’esordio del nuovo acquisto a centrocampo: Bakayoko. Il tecnico scenderà in campo con il 4-3-2-1. In porta ci sarà Ospina. Sulla linea difensiva Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj, preferito ancora una volta a Mario Rui. Bakayoko agirà a centrocampo con Fabian Ruiz. Politano, Mertens e Lozano saranno alle spalle di Osimhen punta.

Nell’Atalanta Ilicic torna in campo con una maglia da titolare.

Appuntamento al San Paolo alle 15.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Toloi, Romero; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini