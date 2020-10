Mihajlovic: «I ragazzi si devono parlare di più, comunicare. Invece stanno sempre tutti sui social»

In conferenza stampa: «Nei nostri ritiri stavamo insieme e giocavamo a carte. Devono essere più compatti. Mercato? Non voglio fare le cose tanto per fare, non prendiamo esempio dal Governo che fa decreti a c… di cane»

Ieri il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di stasera contro il Cagliari ed ha parlato anche di mercato.

«Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo. Non voglio fare le cose tanto per fare, ci vuole logica, dobbiamo essere lucidi, non prendiamo ad esempio il Governo che fa decreti a c… di cane. Ok, non dovevo dirlo ma ormai l’ho detto».

Sinisa ha parlato anche della sua squadra, manifestando la necessità che tra i giocatori si comunichi di più. Ha detto:

«L’identità di squadra l’abbiamo, ma questi ragazzi si devono parlare di più. Devono comunicare. Stanno tutti sui social, sempre. Noi nei nostri ritiri stavamo insieme e giocavamo a carte, ora stanno sui social. Poi serve maggior concentrazione, voglia, rabbia, dare qualcosina in più. Devono essere più compatti e lavorare mentalmente, risolvendo insieme le difficoltà, senza arrendersi. Io sono cresciuto per strada e ho vissuto certe cose, quelli di oggi hanno tutto, è difficile che abbiano malizia. Dipende tutto da come sono cresciuti, lo vedo anche nei miei figli. Io mi aspetto che i veterani parlino e carichino gli altri».