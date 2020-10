Maldini: “Siamo vicini all’immunità di gregge, possiamo stare tranquilli”

A Sky Sport: “Non può esserci una fuga alla quinta di campionato. Restiamo con i piedi per terra. Mercato? Se avremo la possibilità di rinforzarci lo faremo. Non abbiamo speso quello che potevamo spendere”

Prima di Milan-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini.

“I positivi in squadra? Purtroppo ormai ci siamo abituati, siamo molti vicini ad avere una sorta di immunità di gregge perché siamo oltre i 15 calciatori. Avendo gli anticorpi in rosa penso che possiamo stare tranquilli. Giusto che i protocolli siano stringenti, ma noi siamo pronti e non ci fasceremo la testa prima di rompercela”.