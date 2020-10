L’ultima di Chiesa senza la fascia di capitano di Astori, gli ultras non volevano (la Fiorentina ha obbedito)

Lo scrive la Gazzetta. Ha sì fatto il capitano ma con la fascia della Lega Serie A. Sta per andare alla Juventus per 60 milioni

L’ennesima fotografia del calcio italiano è andata in scena ieri sera a Firenze per Fiorentina-Sampdoria finita 1-2. È stata l’ultima partita in viola di Federico Chiesa, sempre che la Juve riesca a chiudere con la Fiorentina per 60 milioni. Scrive la Gazzetta:

In quella che probabilmente sarà la sua ultima esibizione al Franchi l’attaccante viola ha indossato la fascia di capitano. Una scelta voluta da tecnico e compagni di squadra. Ma Federico ha portato al braccio non la fascia in ricordo di Davide Astori, quella che a esempio aveva Ribery a San Siro contro l’Inter, ma la fascia della Lega. Pare che siano stati i club più caldi della curva Fiesole a pretendere che Federico non portasse il simbolo che ricorda il Capitano. A loro giudizio non ne era meritevole.