Tuttosport: Fiorentina, se parte Chiesa il sostituto è Callejon

Fa sensazione immaginare che un giocatore di 23 anni possa essere sostituito da uno che ha 10 anni in più, ma lo spagnolo ha esperienza, è svincolato e in questo mercato sono arrivati a Firenze finora solo parametri zero

Su Tuttosport la voce di mercato che dà l’ex Napoli Callejon in pole per la Fiorentina in caso di addio di Chiesa.

“Intanto spunta l’ex napoletano Callejon se andrà via Chiesa. Certo fa sensazione immaginare che un giocatore di 23 anni possa essere avvicendato da chi di anni ne ha 10 in più, comunque è indubbio che lo spagnolo abbia esperienza a Napoli. Inoltre Callejon è svincolato e questo è un altro aspetto da non sottovalutare visto che in questo mercato sono arrivati a Firenze finora solo parametri zero: Bonaventura e Borja Valero”.