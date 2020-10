La supergalattica bolla della Juve è già scoppiata per le Nazionali: in 5 hanno detto ciao ciao

Ieri il responsabile medico della Juventus, Luca Stefanini, ha passato la serata in collegamento con Sky a spiegare la blindatissima “bolla” bianconera. Con Andrea Agnelli che nel frattempo accusava – più o meno velatamente – il Napoli non di aver gestito il contagio con altrettanta solerzia. A Sky Sport ci hanno imbastito persino un dibattito con Fabio Caressa particolarmente frenetico. L’auto-isolamento, ha detto il medico, sarebbe durato fino al termine degli accertamenti preventivi (un secondo tampone).

Proprio sul cambio di domicilio dei calciatori del Napoli lo studio di Sky aveva avviato un processo con tanto di arringa e requisitorie, con l’inviato da Castelvolturno, Ugolini, che cercava vanamente di frenare l’indignazione dei commentatori. Ora scopriamo che Buffon ha deciso di attendere il risultato del tampone a casa sua.

La Gazzetta ci tiene a precisare – a scanso di equivoci – che “la responsabilità della scelta non è della Juventus (che si è limitata a rispiegare il protocollo ai giocatori) ma è da considerarsi personale. I giocatori hanno scelto di concerto con le proprie federazioni, assumendosene la responsabilità. Altri, come Danilo e Bentancur, devono ancora scegliere che vie prendere. Cristiano Ronaldo è atteso in Portogallo, ma già questa mattina ha postato una foto dalla sua casa torinese, con la famiglia”.

In pratica la Juve – dopo aver stigmatizzato a reti unificate la lassità di comportamento del Napoli (“noi siamo abituati a seguire le regole”, ha detto Agnelli restando incredibilmente serio) – deve prendere atto che ci sono degli evasi: ognuno faccia la sua scelta e si prenda le sue responsabilità.

Va segnalato che il Napoli non ha lasciato partire i propri nazionali, bloccati pure loro dall’Asl. Rrhmani, raccontano, è finito in lacrime per non poter rispondere alla convocazione: perderà la sfida tra il suo Kosovo e la Macedonia.

Poiché, come ha detto Agnelli, “l’Asl di Torino non avrebbe mai rilasciato quel comunicato”, ora – in pratica – non hanno appigli legali per costringere i propri tesserati a restare chiusi in isolamento. Con buona pace della “bolla” e della credibilità del sistema tutto: i giocatori della Juve viaggiano e giocheranno in Nazionale. Meno male che ieri il Napoli è rimasto a casa, altrimenti il contagio si sarebbe potuto diffondere ulteriormente.