Agnelli: «De Laurentiis mi ha scritto chiedendo di rimandare e gli ho risposto che la Juve segue le regole»

Il presidente della Juve a Sky: «Noi abbiamo seguito il protocollo, creato la bolla e oggi siamo qui in grado di disputare la partita»

Il presidente della Juve Andrea Agnelli è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del previsto orario di inizio di Juve-Napoli, che di fatto non comincerà per l’assenza del Napoli

Che idea si è fatto di quello che sta succedendo?

«Non è che mi debba fare un’idea, sono qui perché credo che sia giusto dare la nostra opinione. Credo che ciò che sia indispensabile è fare chiarezza, abbiamo dei protocolli che sono molti chiari. Era prevedibile che ci saremmo trovati in questa situazione e in questi casi si applica il protocollo della Figc che rimanda a una circolare del Ministero della Sanità che è stata approvata dal Cts. Bisogna andare in isolamento fiduciario, nel nostro caso in una struttura concordata con l’Asl e così possiamo continuare ad allenarci e disputare le partite. C’è stato un grande lavoro e c’è molta chiarezza in questo caso. È esattamente quello che abbiamo fatto noi quando siamo venuti a conoscenza della positività di un elemento”

È arrabbiato per quello che è successo?

«Dal mio punto di vista non è una questione del Governo e del sistema calcio, è un pRotocollo che p stato studiato da loro insieme. È ovvio che andando avanti si scoprono situazioni nuove, ma è importante avere l’onestà e la volontà di voler giocare. È ovvio che la tutela della salute pubblica viene prima»

A Luca Stefanini il responsabile medico della Juve, si chiede di commentare l’ultima specifica del Cts

«Assolutamente non contiene nulla di nuovo. È quello che sappiamo e che è definito nelle indicazioni della Federazione. Riassumendo il caso specifico nel momento in cui abbiamo una positività deve crearsi immediatamente la bolla, noi ieri abbiamo richiamato tutto il gruppo squadra e l’abbiamo creata. A questa segue l’esecuzione dei vari tamponi che oggi hanno dato esito negativo e quindi noi siamo in grado di disputare la partita

E non è quello che è successo a Napoli?

«Non glielo so dire, io mi sono limitato ad applicare il protocollo alla lettera»

Ci sono stati contatti con De Laurentiis?

«Ci siamo mandati un messaggio chiedendo di rimandare la partita e io ho risposto che la Juventus come sempre si attiene ai regolamenti»

A parti invertite cosa avrebbe fatto dopo il comunicato dell’Asl?

«Io sarei assolutamente partito, ma non credo che la Asl avrebbe emesso quel comunicato, nel momento in cui lo fa ci deve essere stata qualche inosservanza del protocollo iniziale. A mio giudizio la Asl non interviene se tutto il Protocollo Federale viene osservato. L’Asl dipende dal Ministero della Sanità, quindi il cortocircuito è interno loro»

Le dispiacerà vincere a tavolino?

«Io preferisco vincere sul campo sempre»