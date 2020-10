Agnelli: «L’Asl Torino non avrebbe emesso quel comunicato»

A Sky: «Nel momento in cui l’Asl lo fa ci deve essere stata qualche inosservanza del protocollo iniziale. A parti invertite io sarei assolutamente partito»

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato a Sky commentando lo spinoso caso che è diventata Juventus-Napoli. Gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto, dopo il comunicato dell’Asl, se si fosse trovato al posto del presidente del Napoli.

«Io sarei assolutamente partito, ma non credo che la Asl avrebbe emesso quel comunicato, nel momento in cui lo fa ci deve essere stata qualche inosservanza del protocollo iniziale. A mio giudizio la Asl non interviene se tutto il Protocollo Federale viene osservato. L’Asl dipende dal Ministero della Sanità, quindi il cortocircuito è interno loro».