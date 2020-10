La Stampa: Ronaldo possibile untore a cena preoccupa il Portogallo

Lunedì sera, Cristiano Ronaldo ha pubblicato su Instagram un selfie con i compagni di squadra mentre erano a cena, senza distanziamento né mascherine. Ieri la notizia della positività al Covid del portoghese. Ovvio che adesso l’intera Nazionale e anche i suoi avversari siano nel panico più totale. Lo racconta La Stampa.

“Alla luce della positività di CR7, cresce l’apprensione del Portogallo: la cena di lunedì immortalata su Instagram, con i giocatori a tavola senza distanziamenti né mascherine, agita la paura di un focolaio più esteso. Apprensione anche tra i nazionali spagnoli e francesi avversari di Ronaldo, specie chi ha avuto maggiori contatti con lui: Sergio Ramos, Varane, Mbappe e Camavinga. E chissà se il gioiellino del Rennes manterrà adesso la promessa di non lavare la maglia ricevuta in dono a Parigi. A Torino si riflette invece sulla fuga dalla bolla che tanto ha fatto discutere: non ci sono certezze, ma se si fosse aggregato al Portogallo solo mercoledì notte magari avrebbe evitato il contagio”.