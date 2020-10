Inzaghi: “Per ora siamo in 16. Stiamo ultimando i tamponi”

In conferenza stampa: “Domani in giornata la società farà un comunicato in merito alla situazione Covid”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Bruges. La squadra è partita per il Belgio senza 13 giocatori.

“Adesso siamo in sedici. Domani in giornata la società farà un comunicato in merito alla situazione Covid. Non ce lo aspettavamo, dopo la bella partenza con il Dortmund volevamo venire qui al completo. Sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 120% per questa maglia”.