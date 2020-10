Il Napoli ragiona da grande squadra, non molla l’Europa e vince 1-0 in casa della Real Sociedad

Ottimo l’approccio mentale degli uomini di Gattuso. Gol di Politano. Nuovo infortunio muscolare di Insigne. Espulso Osimhen

Dalla serata di Europa League emergono due buone notizie e una cattiva. Le buone sono che il Napoli ha vinto in casa della Real Sociedad prima in classifica nella Liga; e che ha mostrato di tenere all’Europa League. Una scelta intelligente oltre che giusta, perché con questa rosa è bene che la squadra resti impegnata su più fronti, altrimenti la gestione del gruppo – nonostante le cinque sostituzioni – sarebbe più complicata.

La cattiva è il nuovo infortunio muscolare di cui è stato vittima Lorenzo Insigne. A questo punto va verificato se ci sia una debolezza del capitano, oppure se ci sia stata una gestione superficiale dell’infortunio.

Il Napoli ha giocato una partita intelligente, molto concentrata, contro un avversario ostico, ben dotato sul piano della tecnica individuale e dell’impostazione tattica. Gattuso ha scelto una formazione apparentemente di ripiego, in realtà ha sfruttato la competizione europea per far giocare chi ultimamente è stato meno utilizzato. Spazio a Demme al fianco di Bakayoko. E davanti Lobotka e Petagna dall’inizio con Insigne e Politano.

La partita l’hanno fatta i baschi ma nei primi venti minuti le occasioni migliori le ha avute il Napoli. Sempre dalla sinistra. Una volta con Insigne e un’altra con Mario Rui. Dalla stessa posizione, i due tiri sono finiti fuori di poco. poi, l’infortunio al capitano sostituito da Lozano che ha giocato ancora una volta una signora partita.

I baschi hanno preso il controllo della partita ma soltanto in un’occasione si sono resi realmente pericolosi. Tanto possesso palla, fraseggio importante, con piedi notevoli quali quelli di David Silva e Oyarzabal (deludente in verità). Il Napoli ha mostrato grande attenzione in fase difensiva. Ha svettato Koulibaly ben supportato da Maksimovic.

L’andamento della partita non è cambiato nella ripresa. Anzi. Il match è parso procedere sempre più a senso unico. Almeno fino al minuto 56 quando Politano ha sferrato un sinistro dei suoi deviato quel tanto che è bastato per finire in porta.

Qui Gattuso è stato bravo a sfruttare la profondità della rosa. Dentro Di Lorenzo, Osimhen, Mertens (che in realtà non hanno fatto granché, il nigeriano si è fatto persino espellere). Il migliore è stato Ospina autore di una eccellente parata su Portu splendidamente servito da David Silva. È stata una delle due occasioni della ripresa.

Il Napoli ha vinto con merito, nonostante a fare la partita sono stati i baschi. Ma, come abbiamo sempre detto, il possesso palla è roba per amanti delle statistiche. Nel calcio, come in ogni sport, è importante saper difendersi. Il Napoli lo ha fatto molto bene. Ha chiuso ogni spazio, ha evitato che la Real Sociedad si rendesse pericolosa col suo palleggio raffinato. Nel finale, c’è stato anche il 2-0 di Osimhen ma Mario Rui ha toccato due volte il pallone battendo la punizione.

Il Napoli ha dimostrato di ragionare in grande. Non si sceglie nulla a ottobre. E una squadra con questa rosa non deve scegliere nulla. Bravo Gattuso a non mollare dopo la sconfitta interna con l’Az. È una vittoria molto importante ai fini della qualificazione.