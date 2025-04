Tre a zero all’Empoli, stavolta senza patemi. Il belga dominante, doppietta di McTominay miglior acquisto della Serie A

Tre McLukaku grazie (con ketchup). Romelu il calciatore per intenditori. Il Napoli resta sulla giostra scudetto

Il Napoli regge, rifila un secco tre a zero all’Empoli, tiene il ritmo dell’Inter e conquista un altro giro di giostra. Un’altra settimana col sapore di scudetto. Con l’Inter che andrà a Bologna dopo il Bayern e il Napoli che farà visita al Monza. Resta a meno tre quando mancano sei giornate alla fine. Tutto può ancora succedere. Stavolta non c’è secondo tempo da brividi. Anzi. Nella ripresa gli azzurri chiudono la partita. Sempre lungo l’asse Lukaku-McTominay l’accoppiata che impacchetta e manda a casa il pur volenteroso Empoli di D’Aversa. Tre McLukaku grazie (con ketchup). Il Napoli non segnava tre gol dalla trasferta vittoriosa di Bergamo.

E dire che i presagi c’erano tutti. Lo scorso anno fu l’Empoli a vincere a Napoli e a ratificare l’esonero di Rudi Garcia. Tre anni prima fu contro i toscani che naufragò definitivamente il sogno scudetto del primo Napoli di Spalletti. Stavolta però non c’è stata tremarella. Probabilmente perché memore dei recenti cali, il Napoli è partito piano, è parso anche soffrire il pressing alto e intenso degli avversari. Poi, però, ha conquistato metri e soprattutto ha segnato. Poi, l’avversario era quello che era ma anche il Venezia non era il Barcellona.

McLukaku

Qui aiutiamo i lettori con un quiz facile facile. Chi mai ha potuto avviare l’azione del gol e aprire la difesa dell’Empoli come un apriscatole? Non c’è neanche da specificarlo: Romelu Lukaku, of course. Che al minuto 18, all’altezza del centrocampo ha lavorato un pallone come solo lui sa fare. Mentre il suo avversario Marianucci gli stava aggrappato addosso, lui ha stoppato, addomesticato il pallone e con un tunnel ha servito McTominay che davanti a sé si è visto un’autostrada a tre corsie. Lo scozzese ha liberato la falcata e ha tirato, il pallone è rimbalzato davanti a Vasquez ed è finito in rete.

Di Lukaku abbiamo parlato in lungo e in largo. È inutile ripeterci. È un calciatore per chi di calcio ne capisce. E se non gira lui, questo Napoli non esiste. Ieri sera ha segnato un gol e ha servito due assist. Siamo a dodici gol e dieci assist. E non contiamo quante volte il gol è comincia da lui anche senza reti né assist. Ci vuole pazienza, il rumore di fondo non si placherà. Il mondo, lo sappiamo, è degli incompetenti.

A dire il vero il belga allo scozzese ha servito anche l’assist per il 4-0 ma Scott non se l’è sentita e l’ha tirato sul palo. Che giocatore McTominay arrivato a Napoli grazie all’incompetenza sia dei dirigenti del Manchester United sia degli operatori di calciomercato.

Vale la pena ricordare che il Napoli ha giocato senza Di Lorenzo, senza Anguissa, senza Buongiorno e che nel secondo tempo si è infortunato Juan Jesus. Al suo posto è entrato Rafa Marin. Se Buongiorno non dovesse recuperare – come sembra – a Monza potrebbe toccare a lui giocare al fianco di Rrahmani.

Neres ha giocato titolare. Nulla di che ma si spera che i minuti gi abbiano fatto bene. Una menzione per Sebastiano Esposito che ha provato (e per poco non ci riusciva) a segnare con un tiro al volo da 25 metri. Conte lo fece esordire a 19 anni sia in Serie A sia in Champions, sempre con l’Inter. Abbiamo visto all’opera Marianucci (accostato al Napoli) che ha marcato Lukaku. Non benissimo, ecco.

