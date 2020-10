Il Napoli non perderà 3-0 a tavolino. Ma l’assurdo è che si parli di questo e non di aver evitato un cluster

Il documento della Lega Serie A è chiarissimo: “fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. L’assurdo dibattito dei sub-umani sui social

Il calcio è purtroppo un universo abitato da veri e propri sub-umani. Dei lemuri cerebrali. Che con l’avvento dei social sono spuntati ovunque dai tombini. Questi pseudotifosi, chiamiamoli sub-umani, non vanno al di là del rettangolo di gioco. La propria squadra deve vincere e basta. A ogni costo. Evitiamo qui di soffermarci sulla particolare natura del sub-umano juventino. Più o meno, più o meno, sono uguali ovunque. Con una specificità juventina, che va letta come aggravante, ma su cui glisseremo.

Di cosa discute il sub-umano stasera? Della eventuale sconfitta a tavolino per 3-0 del Napoli che non è partito per Torino perché bloccato dalla Asl Napoli 1.

La risposta è nel comunicato della Lega dello scorso 2 ottobre:

Quindi il Napoli non perderà 3-0 a tavolino, perché è stato fermato da un’autorità locale: l’Asl Napoli1.

Basterebbe un minimo di buon senso. Il calcio italiano non governa l’Italia. Quando una squadra viene fermata da un’autorità sanitaria locale, non può in alcun modo muoversi. È paradossale, e anche molto triste, che il dibattito verta sul 3-0 (che, ripetiamo, non ci sarà) e non sull’assurdo del calcio italiano governato da dilettanti e incompetenti.