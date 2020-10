Il Giornale: con lo spot anti Covid Ibra ha sconfitto il negazionismo di Ronaldo 2-0

Il commento di Riccardo Signori. Ronaldo si è dimostrato un ricco, viziato, insofferente pedatore. Il centravanti del Milan una bandiera per tutte le ragioni. Lo spot per la Regione Lombardia vale una statua

“ Non c’è 2-0 come questo che possa essere ribaltato sul campo. Due schiaffoni di Ibra al nevrotico strepitare di Cristiano Ronaldo “.

Lo scrive Riccardo Signori su Il Giornale, commentando lo spot anti Covid della Regione Lombardia che ha come protagonista Ibrahimovic.

“Una risposta immediata, neppur fosse stata programmata. È andata male a CR7. Ma è pur vero che Ronaldo e famiglia aprono bocca ad ogni soffiar di vento e, tutti quanti, avranno l’oro in tasca ma non l’oro in bocca“.