Il figlio di Gianfranco de Laurentiis: «Mai una lezione di giornalismo, sempre la libertà di sbagliare»

Paolo de Laurentiis è il figlio del grande Gianfranco, volto amatissimo della Rai scomparso ieri. Ne ha seguito le orme da giornalista sportivo e sul Corriere dello Sport scrive una bellissima e delicata lettera di addio al papà.

Quando il giornalismo sportivo in tv era scuola di giornalismo, abbiamo scritto ieri dandone notizia. Poche parole asciutte perché troppe se ne potrebbero scrivere. Le migliori le ha trovate il figlio.

“Il lavoro, il nostro lavoro, alla fine è stato una scusa per vivere dentro un mondo straordinario, unico, dove chi vince vince e chi perde fa i complimenti all’avversario. Puoi viverlo come atleta, allenatore, dirigente e anche giornalista, scegliendo di raccontarlo. Papà amava questo: le imprese sportive”.

“Da lui non ho mai avuto una lezione di giornalismo. Oggi, da genitore di due ragazzi adolescenti che stanno trovando il loro posto nel mondo, posso dire che è stato il più grande regalo che potesse farmi. Mi ha dato la libertà. Di sbagliare, riprovare, e alla fine decidere cosa fare nella vita («Pensaci tu, tutti i lavori sono nobili se fatti bene») e nel momento in cui ho scelto la sua stessa strada non me l’ha mai fatto pesare. Si è fidato, io sapevo che si fidava e che comunque era lì. Ma forse sapeva anche che mi sarebbe bastato osservare lui per capire cosa era giusto e cosa no, come trattare un argomento piuttosto che un altro”.