È morto Gianfranco De Laurentiis notissimo giornalista sportivo Rai anni Ottanta

Il suo nome è legato a Dribbling rotocalco d’informazione sportiva. Un modo diverso di fare informazione. Condusse anche Eurogol e Domenica Sprint

Quando il giornalismo sportivo in tv era scuola di giornalismo. È morto nella notte a Roma Gianfranco De Laurentiis, volto notissimo della Rai anni Settanta, Ottanta e anche Novanta. Aveva 81 anni.

Il suo nome è legato a Dribbling rotocalco d’informazione sportiva che proprio lui ideò. Un modo diverso di fare informazione. Molto legata agli approfondimenti, anche al sociale. Il calcio e lo sport raccontati come metafora e parte integrante della vita. In coppia con Giorgio Martino conduceva anche Eurogol prima trasmissione dedicata alle reti delle coppe europee. Gli eurogol allora erano considerati le reti da oltre trenta metri. All’epoca non era come oggi, le partite di Coppa – soprattutto i primi turni – non erano trasmesse in diretta tv, si seguivano alla radio. Eurogol era l’unico modo per guardare le reti di quelle manifestazioni. Andava in onda giovedì. Molto tardi. Troppo tardi.

De Laurentiis ha condotto anche e soprattutto Domenica Sprint contenitore della domenica sera, alle 20, molto centrato sui servizi filmati delle partite e di altri sport. Il post-partita, allora, di fatto non c’era. Era il programma preferito da chi non era riuscito a guardare Novantesimo minuto e in venti minuti aveva un quadro esaustivo della giornata di calcio (giocavano tutti alla stessa ora).

Lo stile era sobrio, il linguaggio ricercato, lo sforzo a un eloquio chiaro eppure sempre teso ad ampliare lo spettro dei vocaboli. Mai sopra le righe. De Laurentiis si è formato alla scuola di giornalismo di Maurizio Barendson. E a sua volta ha cresciuto tanti altri colleghi. Dal 1993 al 1994 è stato direttore della Tgs. La Giostra del Gol a Pole Position.